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Общество12 августа 2022 18:06

В Ростове отметили юбилей Южной транспортной прокуратуры

В этом году ей исполняется 15 лет
Екатерина ПОПОВА
За первое полугодие прокурорами было выявлено свыше 13 тысяч нарушений закона.

За первое полугодие прокурорами было выявлено свыше 13 тысяч нарушений закона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове подвели итоги работы прокураторы за первое полугодие текущего года, на котором работникам этой отрасли вручили памятные знаки в честь юбилея Южной транспортной прокуратуры. Об этом сообщается на сайте правительства области.

- С момента своего образования прокуратура стала важнейшим звеном в системе государственных органов нашей страны, надежно обеспечивающим неукоснительное исполнение законов, защиту прав и свобод граждан, интересов государства и общества, – отметил замгубернатора Михаил Корнеев.

За первое полугодие прокурорами было выявлено свыше 13 тысяч нарушений закона. Около трех тысяч человек было привлечено к дисциплинарной и административной ответственности и возбуждено 30 уголовных тел.

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