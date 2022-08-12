В Ростове отметили юбилей Южной транспортной прокуратуры

За первое полугодие прокурорами было выявлено свыше 13 тысяч нарушений закона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове подвели итоги работы прокураторы за первое полугодие текущего года, на котором работникам этой отрасли вручили памятные знаки в честь юбилея Южной транспортной прокуратуры. Об этом сообщается на сайте правительства области.

- С момента своего образования прокуратура стала важнейшим звеном в системе государственных органов нашей страны, надежно обеспечивающим неукоснительное исполнение законов, защиту прав и свобод граждан, интересов государства и общества, – отметил замгубернатора Михаил Корнеев.

За первое полугодие прокурорами было выявлено свыше 13 тысяч нарушений закона. Около трех тысяч человек было привлечено к дисциплинарной и административной ответственности и возбуждено 30 уголовных тел.

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