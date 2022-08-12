В Ростове мужчина на украденные деньги купил себе еду

Вместо того, чтобы найти владельца карты, мужчина оплатил ей свои покупки. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростове полицейские поймали мужчину, который нашел чужую банковскую карту и расплатился ей в продуктовом магазине, сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

В отделение полиции обратилась женщина, которая потеряла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. По словам дончанки, после пропажи карты ей пришло уведомление о списании со счета восьми тысяч рублей.

Полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался 27-летнего местный житель. Правоохранители выяснили, что мужчина нашел карточку на улице, а потом решил расплатиться ей за продукты в магазине.

Сейчас ростовчанин находится под подпиской о невыезде.

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