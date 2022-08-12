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Общество12 августа 2022 19:04

В Ростове продолжаются поиски вооруженного преступника, который ограбил квартиру

Кража произошла несколько дней назад
Екатерина ПОПОВА
При себе у преступника был пистолет и газовый баллончик.

При себе у преступника был пистолет и газовый баллончик.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове полицейские разыскивают мужчину, который ограбил квартиру пару дней назад.

- Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление и задержание данного лица, - уточнили в ведомстве.

По данным МВД, похититель вынес из квартиры деньги скрылся.

По неофициальным данным, во время совершения преступления при грабители был газовый баллончик и пистолет.

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По предварительным данным, у преступника при себе были газовый баллончик и пистолет (подробнее)