В Ростове продолжаются поиски вооруженного преступника, который ограбил квартиру

При себе у преступника был пистолет и газовый баллончик.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове полицейские разыскивают мужчину, который ограбил квартиру пару дней назад.
- Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление и задержание данного лица, - уточнили в ведомстве.
По данным МВД, похититель вынес из квартиры деньги скрылся.
По неофициальным данным, во время совершения преступления при грабители был газовый баллончик и пистолет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ростове вооруженный преступник ограбил квартиру, объявлен план-перехват
По предварительным данным, у преступника при себе были газовый баллончик и пистолет (подробнее)