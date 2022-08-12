В аварии с тягачом на трассе под Ростовом пострадал 60-летний пассажир

От столкновения пострадал 60-летний пассажир легкового автомобиля. Фото: УГИБДД по Ростовской области
На трассе «Ростов - Азов» произошло ДТП с тягачом. В результате аварии пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, 74-летний водитель «Lada Largus» превысил скорость и столкнулся с тягачом «Mercedes-Benz Actros», который в это время припарковался на обочине.
От столкновения пострадал 60-летний пассажир легкового автомобиля.
Полицейские выясняют детали случившегося.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с пенсионером за рулем
По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в КАМАЗ (подробнее)