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Общество12 августа 2022 19:40

В аварии с тягачом на трассе под Ростовом пострадал 60-летний пассажир

Пожилой водитель легковушки не выбрал безопасную скорость
Екатерина ПОПОВА
От столкновения пострадал 60-летний пассажир легкового автомобиля. Фото: УГИБДД по Ростовской области

От столкновения пострадал 60-летний пассажир легкового автомобиля. Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе «Ростов - Азов» произошло ДТП с тягачом. В результате аварии пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 74-летний водитель «Lada Largus» превысил скорость и столкнулся с тягачом «Mercedes-Benz Actros», который в это время припарковался на обочине.

От столкновения пострадал 60-летний пассажир легкового автомобиля.

Полицейские выясняют детали случившегося.

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