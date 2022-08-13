В Ростовской области отметили День Военно-воздушных сил России

Донские авиаторы были отмечены наградами губернатора Ростовской области. Сайт правительства РО.

Авиаторы Ростовской области 12 августа отметили 110 лет ВВС и 30 лет с даты передислокации управления 4-й Воздушной Краснознаменной армии в Ростов. В связи с чем военнослужащим были вручены областные награды.

За вклад в обеспечение безопасности жителей Ростовской области и высокие показатели в служебной деятельности знаком Губернатора Ростовской области «За ратную службу» награждены полковники Виталий Анисимов, Дмитрий Черненко, Андрей Шеденко, подполковники Юрий Кисляков и Сергей Павлющик. Благодарностью Губернатора Ростовской области поощрен полковник Сергей Сидоренко, Благодарственным письмом Губернатора Ростовской области поощрен подполковник Андрей Бочкарев.

- Жители области высоко ценят ваш вклад в обеспечение безопасности государства, защиту воздушных рубежей юга России и Донского края, - подчеркнул замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов. - Даже в праздничные дни вы на боевом посту: не прекращаются боевые вылеты в связи с проведением специальной военной операции.

Авиация 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО приходит на помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе тушении пожаров, принимает участие в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

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