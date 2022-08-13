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Общество13 августа 2022 6:25

В Ростовской области отметили День Военно-воздушных сил России

В 2022 году донские авиаторы празднуют сразу две даты
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Донские авиаторы были отмечены наградами губернатора Ростовской области. Сайт правительства РО.

Донские авиаторы были отмечены наградами губернатора Ростовской области. Сайт правительства РО.

Авиаторы Ростовской области 12 августа отметили 110 лет ВВС и 30 лет с даты передислокации управления 4-й Воздушной Краснознаменной армии в Ростов. В связи с чем военнослужащим были вручены областные награды.

За вклад в обеспечение безопасности жителей Ростовской области и высокие показатели в служебной деятельности знаком Губернатора Ростовской области «За ратную службу» награждены полковники Виталий Анисимов, Дмитрий Черненко, Андрей Шеденко, подполковники Юрий Кисляков и Сергей Павлющик. Благодарностью Губернатора Ростовской области поощрен полковник Сергей Сидоренко, Благодарственным письмом Губернатора Ростовской области поощрен подполковник Андрей Бочкарев.

- Жители области высоко ценят ваш вклад в обеспечение безопасности государства, защиту воздушных рубежей юга России и Донского края, - подчеркнул замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов. - Даже в праздничные дни вы на боевом посту: не прекращаются боевые вылеты в связи с проведением специальной военной операции.

Авиация 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО приходит на помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе тушении пожаров, принимает участие в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

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