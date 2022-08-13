В Ростове к 2024 году на остановках внедрят панель со временем прибытия транспорта

В Ростове пока действует одна "умная остановка" - на площади Советов. Фото: администрация Ростова.

С 2024 года на остановках в Ростове-на-Дону можно будет узнать время, оставшееся до прибытия транспорта. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.

По словам замминистра, прежде всего, модернизация транспортной инфраструктуры коснется остановок городского трамвая.

- По Ростову трамвайные остановки должны быть этим приспособлением обеспечены на 100%, - подчеркнул Дмитрий Беликов. - Относительно автобусных остановок отдельно еще отработаем вопрос с городом. Это очень важная вещь, поэтому она должна быть реализована.

Информационные табло на остановках транспорта планируется внедрить в донской столице в 2024 году.

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