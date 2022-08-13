На Буденновском в Ростове водители автобусов устроили гонку

Мужчина с ребенком при выходе из автобуса чуть не получили травмы. Фото: Это Ростов.

В Ростове-на-Дону в пятницу, 12 августа, водители автобусов №№ 22 и 83 устроили гонку на Буденновском проспекте. Об этом в социальных сетях пишут очевидцы скоростного заезда.

- Сегодня стали свидетелями очередных гонок автобусов, - сообщает очевидец. - Водитель ехал на скорости, чудом не случалось ДТП.

По словам ростовчанина, от остановок транспорт быстро и резко трогался, закрывая двери. Один мужчина с ребенком при выходе из автобуса даже чуть не получили травмы. Как отмечает очевидец, по дороге водители автобусов скандалили между собой.

В дежурной части МВД по Ростовской области корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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