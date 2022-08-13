В Таганроге на Панфилова сгорела крыша частного дома

В пожаре сгорела кровля дома на площади 40 квадратных метров и летняя кухня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге 12 августа произошел пожар в частном домовладении, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании дома, расположенного по адресу улица Панфилова, 57, поступило на пульт дежурного в 5:30. Горела кровля дома на площади 40 квадратных метров и летняя кухня.

На место происшествия выехали 13 сотрудников МЧС и 4 спецмашины. Пожар был ликвидирован уже в 06:25. Никто не пострадал, причина происшествия выясняется.

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