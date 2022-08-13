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Общество13 августа 2022 9:42

Границу Ростовской области за последние сутки пересекли 21,5 тысячи граждан

Вынужденных переселенцев размещают в ПВРах
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В пунктах временного размещения переселенцам оказывается психологическая, медицинская и юридическая помощь.

В пунктах временного размещения переселенцам оказывается психологическая, медицинская и юридическая помощь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21,5 тысячи граждан, сообщает пресс-служба пограничного управление ФСБ по Ростовской области.

В пунктах временного размещения переселенцам оказывается психологическая, медицинская и юридическая помощь. Здесь же им выдаются положенные 10 тысяч рублей.

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