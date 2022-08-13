Границу Ростовской области за последние сутки пересекли 21,5 тысячи граждан

В пунктах временного размещения переселенцам оказывается психологическая, медицинская и юридическая помощь.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21,5 тысячи граждан, сообщает пресс-служба пограничного управление ФСБ по Ростовской области.
В пунктах временного размещения переселенцам оказывается психологическая, медицинская и юридическая помощь. Здесь же им выдаются положенные 10 тысяч рублей.
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