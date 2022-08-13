В Ростовской области на 13-14 августа объявлено штормовое предупреждение из-за жары

5-й класс пожароопасности установится в 8 районах Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца суток 13 августа и в течение суток 14 августа в 8 районах Ростовской области обещают чрезвычайная пожароопасность, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

5-й класс пожароопасности установится в Милютинском, Обливском, Морозовском, Тацинском, Усть-Донецком, Константиновском, Заветинском и Ремонтненском районах.

На остальной территории, в том числе в Ростове, за исключением Целинского, Сальского, Песчанокопского, Пролетарского, Неклиновского и Азовского районов будет наблюдаться пожароопасность 4-го класса.

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