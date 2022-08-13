В Ростове лжебанкир похитил у пенсионерки более 1 миллиона рублей

Мошенник убедил якобы защитить деньги путем их перевода на резервный счет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лжесотрудник банка в Ростове-на-Дону под предлогом защиты денежных средств, убедил пенсионерку перевести ему на счет более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Жертвой мошенника оказалась 58-летняя ростовчанка, которая поверила звонившему ей мужчине, представившемуся сотрудником банка. Звонивший сообщил, что по счетам заявительницы проходят сомнительные операции и предложил обезопасить свои сбережения.

Мошенник убедил якобы защитить деньги путем их перевода на резервный счет. Под воздействием лжебанкира ростовчанка отправилась в банк и сняла 1 003 000 рублей, которые позже по инструкции звонившего несколькими транзакциями перевела через банкомат.

Когда пенсионерка сообщила о проведенных операциях, то звонивший сбросил звонок и больше на связь не выходил. Только тогда потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, устанавливаются причастные к совершению кражи денег.

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