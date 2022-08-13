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Общество13 августа 2022 10:17

В Ростове лжебанкир похитил у пенсионерки более 1 миллиона рублей

Женщина перевела деньги на счет звонившего мошенника
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Мошенник убедил якобы защитить деньги путем их перевода на резервный счет.

Мошенник убедил якобы защитить деньги путем их перевода на резервный счет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лжесотрудник банка в Ростове-на-Дону под предлогом защиты денежных средств, убедил пенсионерку перевести ему на счет более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Жертвой мошенника оказалась 58-летняя ростовчанка, которая поверила звонившему ей мужчине, представившемуся сотрудником банка. Звонивший сообщил, что по счетам заявительницы проходят сомнительные операции и предложил обезопасить свои сбережения.

Мошенник убедил якобы защитить деньги путем их перевода на резервный счет. Под воздействием лжебанкира ростовчанка отправилась в банк и сняла 1 003 000 рублей, которые позже по инструкции звонившего несколькими транзакциями перевела через банкомат.

Когда пенсионерка сообщила о проведенных операциях, то звонивший сбросил звонок и больше на связь не выходил. Только тогда потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, устанавливаются причастные к совершению кражи денег.

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