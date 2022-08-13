Претендентами на пост главы администрации Батайска стали четыре человека

Об уходе с поста сити-менеджера Батайска Геннадия Павлятенко стало известно 12 мая. Фото: Денис ДЕМКОВ.

В Батайске документы на участие в конкурсе на пост главы администрации города подали четыре человека, сообщает «Батайск город».

Претендентами на вакантную должность стали и.о. главы администрации города Роман Волошин, глава управления торговли Ростова-на-Дону Константин Тихонов, бизнесмен Игорь Сиротенко и замглавы Азовского района по социальным вопросам Екатерина Тарасова.

Основным кандидатом сегодня называют и.о. главы администрации Романа Волошина. Об уходе с поста сити-менеджера Батайска Геннадия Павлятенко стало известно еще 12 мая текущего года. Чуть позднее глава управления торговли Ростова-на-Дону Константин Тихонов выразил желание занять пост сити-менеджера Батайска.

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