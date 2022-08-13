В Ростовской области зафиксирован случай африканской чумы свиней

Возможны случаи возникновения данного заболевания и в граничащих муниципалитетах Ростовской области. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Константиновском районе 18 июля 2022 года был зафиксирован случай африканской чумы свиней, здесь введен жесткий карантин, информирует управление ветеринарии Ростовской области.

По данным ведомства, с этого момента возможны случаи возникновения данного заболевания и в граничащих муниципалитетах Ростовской области: Волгодонском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском и Цимлянском.

Африканская чума свиней может передаваться через воду, диких животных и птиц, а также посредством инфицированных кормов.

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