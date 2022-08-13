На маршруте Ростов-Батайск кондиционерами оснастят все автобусы

Сейчас между донской столицей и Батайском - девять межмуниципальных маршрутов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автобусы на всех 9 межмуниципальных маршрутах Ростов-Батайск будут оснащены кондиционерами, пообещал замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.

- При заключении очередных контрактов мы будем предусматривать, чтобы все маршруты обязательно были с системами кондиционирования, потому что это уже не привилегия, а жизненная необходимость, как и содержание транспорта в исправном состоянии, – заявил заместитель министра транспорта.

Сейчас между донской столицей и Батайском - девять межмуниципальных маршрутов. Но только на трех из них предусмотрены системы охлаждения воздуха: № №211, 213 и 214. Услуги по кондиционированию в контракты на обслуживание остальных шести маршрутов не включены. Да и там, где кондиционеры предусмотрены, 20% водителей их просто не включают, отметил Дмитрий Беликов. При этом 40% нарушений связаны, прежде всего, с тем, что системы охлаждения не справляются с задачей при движении в пробках.

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Ситуацию с оснащением маршрутов держат на постоянном контроле, проводятся рейды (подробнее)