В центре Ростова мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна многоэтажки

На Социалистической ростовчанин стрелял по прохожим резиновыми пулями из окна дома. Фото: Ростов - Главный.

В Ростове мужчина начал стрелять по прохожим резиновыми пулями. Происшествие случилось на улице Социалистической. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей инцидента, неизвестный открыл стрельбу из окна многоэтажки. Люди говорят, что одна из пуль задела маленькую девочку.

Как прокомментировали в пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о том, что житель дома, по адресу Социалистическая, 150 в Ростове, стрелял по прохожим резиновыми пулями.

Сейчас полицейские проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств инцидента и привлечение стрелка к установленной ответственности.

Напомним, 8 августа произошел похожий случай. Только тогда ростовчанин стрелял из дома на улице Горького. Играющие во дворе дети засняли на телефон, как некий человек открыл окно на седьмом этаже, выкинул на улицу пакеты, достал ружье и стал стрелять. Но во время выезда на место полицейские установили, что в одной из квартир многоэтажного дома несовершеннолетний играл с игрушечным автоматом.

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