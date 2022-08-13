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Общество13 августа 2022 14:26

В Таганроге в районе ТРЦ «Мармелад» горит хозпостройка

В тушении пожара задействовано восемь человек и две автоцистерны
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Восемь пожарных продолжают тушение.

Восемь пожарных продолжают тушение.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге, по адресу 14-й переулок, 48, произошло возгорание хозяйственной постройки, сообщает МЧС по Ростовской области.

Пламя уже охватило 40 квадратных метров строения. Локализировать возгорание удалось в 15:38. Восемь пожарных продолжают тушение. Для чего задействованы две автоцистерны.

Напомним, 4 июля текущего года в Таганроге раздался громкий хлопок, который сильно напугал местных жителей. Он был такой силы, что в доме слетел один балкон и вылетели стекла, а окна соседнего дома потрескались. Как оказалось, в этот момент в трехэтажке на улице Победы произошел пожар. По словам жителя микрорайона, в квартире могло взорваться газовое оборудование.

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