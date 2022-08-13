Молодую ростовчанку заключили под стражу за убийство своего сожителя

Следователи занимаются установлением всех обстоятельств совершенного преступления.
В Ростове 22-летняя девушка, обвиняемая в убийстве своего 33-летнего сожителя, заключена под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.
По версии следствия, 8 августа текущего года обвиняемая, находясь по месту жительства, по адресу улица Новополоцкая в Ростове, во время ссоры со своим сожителем, нанесла ему один удар кухонным ножом в область живота.
Потерпевший от полученного колото-резаного ранения скончался на месте. Сейчас по ходатайству следователя судом обвиняемая заключена под стражу, устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления.
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