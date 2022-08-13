В Ростове полиция ищет мужчину, стрелявшего из окна дома по Социалистической

После того, как стрелок попал по ребенку, он спрятался и больше не показывался. Фото: Ростов - Главный.

В дежурную часть МВД по Ростовской области 13 августа поступило сообщение о мужчине, стрелявшем из окна многоэтажки на улице Социалистической.

Как уточнили в пресс-службе, ростовчанин стрелял резиновыми пулями по прохожим, выглядывая из окна дома, по адресу Социалистическая, 150. По словам очевидцев, стрелявший задел маленькую девочку, которая гуляла неподалеку.

- Попал в маленькую девочку, та не смогла идти дальше, маме пришлось взять ее на руки, - пишет очевидец. - После того, как стрелок попал по ребенку, он спрятался и больше не показывался.

Сейчас полицейские проводят проверку и установление всех обстоятельств инцидента.

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