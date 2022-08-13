В Ростовской области ребенок провалился под крышку люка

Друзья мальчика, испугавшись, убежали с места происшествия, когда крышка люка закрылась. Фото: Ольга Кузьмина.

В пятницу, 12 августа, около 9 вечера в городе Морозовске ребенок провалился в канализационный люк на улице Парижской Коммуны. Об этом рассказала местная жительница Ольга Кузьмина, поспешившая школьнику на помощь.

- Эта страшная ситуация произошла 12 августа примерно в 20:50, - рассказывает девушка в морозовском паблике. - По улице Парижской коммуны, 18, рядом с магазином «Магнит», ребенок упал в люк.

В этот самый момент молодая жительница Морозовска находилась неподалеку. Поэтому бросилась вызволять мальчика из люка. По свидетельству Ольги Кузьминой, школьник находился в компании друзей, однако те не спешили помочь приятелю.

- Они благополучно начали убегать и смеяться после того, как он провалился, и крышка люка закрылась, - удивляется спасительница упавшего. - Естественно, мальчик начал паниковать, кричать и звать на помощь.

Девушка попыталась самостоятельно поднять крышку, но с первого раза у нее ничего не получилось. Тогда к ней подключился мальчик из компании упавшего. Вместе они подняли крышку и вытащили потерпевшего. Школьник отделался царапиной на ноге и испугом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ростовской области упал в шахту лифта, пытаясь починить неисправную кабину

От полученных травм он скончался на месте происшествия (подробнее)