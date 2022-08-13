В Ростове на Стачки в субботу произошло массовое ДТП

Автомобили получили механические повреждения. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

Сразу четыре автомобиля получили механические повреждения в результате столкновения на проспекте Стачки, 9 вечером 13 августа в Ростове. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, ДТП в донской столице произошло в 16:55 часов. Пострадавшие автомобили двигались в попутном направлении. В результате столкновения повреждения получили «Фольксваген Поло» под управлением 27-летнего водителя, «БМВ» под управлением 49-летнего водителя, «Опель Кадет» под управлением 26-летнего водителя и «Тойота Рав» под управлением 42-летнего водителя.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Напомним, ранее в Ростовской области опрокинулся грузовик, груженный арбузами.

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