Василий Голубев поставил задачу строителям возводить не менее 1 квадратного метра на жителя в год

В 2021 году введено 2 миллиона 686 тысяч квадратных метров жилья. Фото: "МСК".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, поздравляя заслуженных строителей с профессиональным праздником, поставил перед отраслью задачу строить не менее одного квадратного метра на каждого жителя региона в год, сообщает пресс-служба донского правительства.

- В 2021 году введено 2 миллиона 686 тысяч квадратных метров жилья, - рассказал глава региона. - По итогам 2022 года планируется сохранить показатели не ниже прошлогодних. Но задача еще более грандиозная – это строительство жилья из расчета не менее одного квадратного метра на каждого жителя области в год.

Также донской губернатор отметил, что по объему ввода жилья Ростовская область сегодня входит в первую десятку регионов России. Однако важно не просто строить квадратные метры, а нужно создавать комфортную для жизни среду.

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