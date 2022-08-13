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Общество13 августа 2022 18:20

Начальник управления торговли Ростова Константин Тихонов поборется за кресло главы администрации Батайска

Основным конкурентом Тихонова станет и.о. главы администрации Батайска Роман Волошин
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Сейчас на вакантное место, кроме Тихонова, претендуют еще три кандидата. Фото: из архива КП.

Сейчас на вакантное место, кроме Тихонова, претендуют еще три кандидата. Фото: из архива КП.

На должность главы администрации города Батайска претендует глава управления торговли Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

В мае 2022 года глава ведомства в интервью СМИ пообещал, что если руководство региона направит его на эту работу, то он будет честно ее выполнять на благо батайчан. А если же занять вакантную должность не получится, то он продолжит выполнение своих обязанностей на прежнем посту в Ростове.

Напомним, сейчас на вакантное место, кроме Тихонова претендуют и.о. главы администрации Батайска Роман Волошин, бизнесмен Игорь Сиротенко и замглавы администрации Азовского района Екатерина Тарасова.

Имя нового мэра Батайска определится на заседании городской думы 26 августа.

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