Начальник управления торговли Ростова Константин Тихонов поборется за кресло главы администрации Батайска

Сейчас на вакантное место, кроме Тихонова, претендуют еще три кандидата. Фото: из архива КП.

На должность главы администрации города Батайска претендует глава управления торговли Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

В мае 2022 года глава ведомства в интервью СМИ пообещал, что если руководство региона направит его на эту работу, то он будет честно ее выполнять на благо батайчан. А если же занять вакантную должность не получится, то он продолжит выполнение своих обязанностей на прежнем посту в Ростове.

Напомним, сейчас на вакантное место, кроме Тихонова претендуют и.о. главы администрации Батайска Роман Волошин, бизнесмен Игорь Сиротенко и замглавы администрации Азовского района Екатерина Тарасова.

Имя нового мэра Батайска определится на заседании городской думы 26 августа.

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