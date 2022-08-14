В воскресенье в Ростове прогнозируют жару до 37 градусов в тени

Осадков в Ростове в последний день недели не ожидается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий летний зной ждет ростовчан в воскресенье, 14 августа. Столбики термометров в донской столице будут показывать до 37 градусов в тени. Об этом сообщает Росгидрометцентр по Ростовской области.

Утром и днем 14 августа в Ростове-на-Дону будет малооблачная погода. В дневные часы воздух прогреется до 37 градусов. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 7 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Ночью столбики термометров упадут, но не намного — до 27 градусов. Осадков в последний день недели не ожидается.

Еще жарче будет в Ростове в понедельник, 15 августа. В первый рабочий день недели воздух прогреется до 38 градусов, вечером будет до 30 градусов. Установится малооблачная погода без осадков. Похолодания до 32 градусов в дневные часы ростовчанам стоит ждать лишь во вторник, 16 августа. В этот день будет пасмурно, но ветер стихнет до 4 метров в секунду.

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