Защита осужденного таганрожца обжаловала приговор за кражу из "самолета судного дня"

Таганрогский городской суд 28 июля пришел к выводу, что мужчина виновен в краже оборудования из самолета Ил-80. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге защита местного жителя, приговоренного к четырем годам колонии строго режима и выплате в качестве возмещения ущерба 2,7 млн рублей за кражу оборудования из самолета Ил-80, обжаловала приговор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного.

Жалоба была подана защитой через почтовую корреспонденцию. Заседание по делу пройдет через полтора месяца. Адвокат намерен настаивать на полном оправдании, поскольку, по ее словам, ни следствие, ни обвинение не доказали виновность таганрожца.

Напомним, Таганрогский городской суд 28 июля пришел к выводу, что мужчина виновен в краже оборудования из самолета Ил-80. Заявление в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка, поступило в начале декабря 2020 года. Тогда из отсеков самолета пропали 39 радиостанций.

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