В парке «Дружба» на Северном в Ростове демонтируют старые фонари и обустроят ливневку

В ходе обсуждения было решено выделить финансовые средства на благоустройство в парке ливневой канализации. Фото: сайт администрации Ростова.

Члены комиссии по благоустройству парка «Дружба» на Северном в Ростове дали рабочим поручение демонтировать старые опоры освещения, расположенные в границах реализации первого этапа благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В совещании комиссии по благоустройству парка приняли участие представители минЖКХ Ростовской области, заместители главы администрации Ростова-на-Дону, Управления культуры донской столицы, подрядчики и общественность.

В совещании по благоустройству парка приняли участие представители власти, подрядчики и волонтеры. Фото: сайт администрации Ростова.

В ходе обсуждения было решено выделить финансовые средства на благоустройство в парке ливневой канализации. Все земляные работы вблизи парковых зеленых насаждений будут теперь проводиться щадящим, в том числе ручным, способом, пишет пресс-служба ростовской мэрии. Сейчас работы на объекте выполняются согласно утвержденного графику работ.

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