В Ростове ведут ремонт дорог на улицах Красных Зорь, Кузнечной и в Соборном переулке

На некоторых объектах работы планируют завершить уже к осени. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону активно ведется ремонт дорожного покрытия на ряде улиц города. Об этом рассказал замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков, лично проинспектировавший ход работ.

Так, на улице Муравьева работы уже выполнены в полном объеме и объект сдан, ростовчане получили новое ровное покрытие и благоустроенные тротуары и заезды. Здесь отремонтировано 924 метров дороги: 6 763 квадратных метра проезжей части и 4 900 квадратных метров тротуаров.

На улице Берберовской предусмотрены работы по устройству основания ресайклером и замене нижнего и верхнего слоев покрытия проезжей части. Протяженность ремонта составляет 670 метров, работы планируется завершить до 1 октября.

На улице Красных Зорь подрядчик приводит в порядок участок от Богатяновского спуска до улицы 7 Февраля протяженностью 785 метров и площадью проезжей части 6 085 квадратных метров. Также здесь предполагается отремонтировать 200 квадратных метров тротуаров. Объект будет сдан до 1 октября текущего года.

Работы на улице Кузнечной находятся на финишной прямой. Это одна из грунтовых дорог города, которые в этом году будут переведены в дороги с капитальным типом покрытия. Вместо ям и ухабов здесь будет уложено более 5 000 квадратных метров ровного асфальта.

В переулке Соборном проводится ремонт плиточного покрытия на пешеходном переходе. Теперь Соборном больше не будет луж, обещают власти. Для стока дождевых вод здесь будет установлена ливневая канализация.

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