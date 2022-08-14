Библиотекари Ростова провели культурное путешествие для школьников из ЛНР и ДНР

Местом для образовательной прогулки был выбран парк культуры и отдыха имени города Плевен. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове для учащихся из Луганской и Донецкой народных республик была проведена лекция «на ходу» под названием «Кросскультурное путешествие». Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Приехавшие в Ростов ребята знакомились с основными объектами культурного наследия Западного жилого массива. Местом для такой образовательной прогулки был выбран парк культуры и отдыха имени города Плевен. Здесь школьники узнали о Ростове как о джазовой столице и поняли, почему имя Кима Назаретова имеет большое значение в мировом сообществе джазовых музыкантов. Также экскурсанты услышали об истории установления и формирования отношений между Россией и Болгарией.

Развлекательной частью образовательной прогулки стал визит в дельфинарий. Здесь ребятам были представлены артисты-дельфины. Руководитель дельфинария рассказала об особенностях воспитания млекопитающих, их развлечениях и отдыхе. Прогулка продолжилась в «Аллее роз», где школьники у знали о дружбе писателей, скульпторов и композиторов. Обстановка около памятника «Солдатам Победы» располагала к диалогу о работах скульптора Анатолия Скнарина и к прослушиванию песни-символа Ростова-на-Дону - «Тачанка». Завершилась прогулка чтением стихов и фонтанным представлением.

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