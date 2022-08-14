День физкультурника в Ростове завершился ночным забегом на Гребном канале

В ночном забеге приняли участие около 1000 человек. Фото: сайт администрации Ростова.

Отмеченный с размахом День физкультурника в Ростове-на-Дону завершился ночным забегом на Гребном канале «Дон», сообщает пресс-служба городской мэрии.

В субботу, 13 августа, на Гребном канале собрались поклонники здорового образа жизни. Для них городская администрация организовала насыщенную спортивную программу. Тысячи ростовчан и гостей города с самого утра и до поздней ночи участвовали в различных активностях.

В субботу на Гребном канале собрались поклонники здорового образа жизни.

Ростовчане смогли принять участие в Водном параде и мастер-классах по йоге. Воспитанники ростовских спортивных школ провели показательные выступления. На территории Гребного канала прошли турниры по пляжному волейболу, мини-футболу, уличному баскетболу, армрестлингу и даже по паркуру. Также на оборудованной экстремальной площадке состоялся молодежный фестиваль «Уличной культуры - 2022», в рамках которого свое мастерство показали брейк-дансеры.

Гребцы устроили водный парад. Фото: сайт администрации Ростова.

По словам министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна, более половины жителей донского региона сегодня выбирают физкультуру и спорт. С каждым годом число сторонников спорта только растет.

Праздник физкультуры и спорта в Ростове завершился эпичным ночным забегом, в котором приняли участие около тысячи человек.

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