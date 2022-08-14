В Шахтах ветеринары обнаружили трупы коров у ручья, впадающего в реку

Умирающих коров в ручей сбрасывал шахтинский фермер. Фото: сайт управления ветеринарии Ростовской области.

В городе Шахты специалисты межрайонной станции по борьбе с болезнями животных по наводке местных жителей обнаружили у ручья, впадающего в реку Кадамовка, трупы крупного рогатого скота. Об этом сообщает управление ветеринарии Ростовской области.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, умирающих коров в ручей сбрасывал шахтинский фермер. В результате чего трупы животных разлагались на солнце, распространяя неприятный запах и привлекая бездомных животных.

Ветеринарные врачи для исключения особо опасных заболеваний отобрали пробы патологического материала от трупов молодняка и направили их на исследование в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию. Особо опасных заболеваний в пробах не было выявлено. Сейчас трупы животных планируется уничтожить в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства и провести дезинфекцию на месте.

- Это грубое нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, за которое предусмотрена административная ответственность. Владелец животных должен был утилизировать их на утильзаводе, — рассказали в донском управлении ветеринарии.

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