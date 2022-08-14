Сильная жара ожидается в Ростовской области 14 и 15 августа

Пятый класс пожароопасности будет наблюдаться в 8 муниципальных округах Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильная жара до 40 - 42 градусов ожидается на территории Ростовской области с 14 до 17 августа в период с 14:00 до 17:00. Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью объявило в донском регионе на 14 и 15 августа региональное МЧС.

Пятый класс пожароопасности будет наблюдаться в 8 муниципальных округах Ростовской области: Милютинском, Обливском, Морозовском, Тацинском, Усть-Донецком, Константиновском, Заветинском и Ремонтненском.

На остальной территории, в том числе в Ростове, за исключением Целинского, Сальского, Песчанокопского, Пролетарского, Неклиновского и Азовского районов, установится пожароопасность четвертого класса.

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