В Ростовской области откроют учебный центр для подготовки военного духовенства

В программу обучения включены общевоенная подготовка и основы геополитики. Фото: Донская духовная семинария.
В Донской духовной семинарии заявили об открытии школы магистерского направления и учебного центра по подготовке военного духовенства.
Новую учебную программу планируется лицензировать. Для реализации проекта будет привлечен профессорско-преподавательский состав из ведущих учебных центров России.
В программу обучения включены общевоенная подготовка, основы геополитики, военная медицина, психология и международное гуманитарное военное право.
- Специально созданная, образовательная информационная среда обеспечит возможности дистанционного формата военно-пастырской подготовки, - говорится на сайте семинарии.
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