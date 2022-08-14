В Ростовской области откроют учебный центр для подготовки военного духовенства

В программу обучения включены общевоенная подготовка и основы геополитики. Фото: Донская духовная семинария.

В Донской духовной семинарии заявили об открытии школы магистерского направления и учебного центра по подготовке военного духовенства.

Новую учебную программу планируется лицензировать. Для реализации проекта будет привлечен профессорско-преподавательский состав из ведущих учебных центров России.

В программу обучения включены общевоенная подготовка, основы геополитики, военная медицина, психология и международное гуманитарное военное право.

- Специально созданная, образовательная информационная среда обеспечит возможности дистанционного формата военно-пастырской подготовки, - говорится на сайте семинарии.

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