В Ростовской области сгорел салон красоты

Потушить возгорание удалось в 23:52. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Шахтинском, на улице Советской 32 Г, сгорел салон красоты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Возгорание в Лиховском микрорайоне произошло в субботу, 13 августа. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 23:31. Пламя охватило площадь 80 квадратных метров. Потушить возгорание удалось в 23:52.

Полицейские в настоящий момент уточняют все обстоятельства происшествия.

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