В Ростовской области сгорел салон красоты

Потушить возгорание удалось в 23:52.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каменске-Шахтинском, на улице Советской 32 Г, сгорел салон красоты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.
Возгорание в Лиховском микрорайоне произошло в субботу, 13 августа. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 23:31. Пламя охватило площадь 80 квадратных метров. Потушить возгорание удалось в 23:52.
Полицейские в настоящий момент уточняют все обстоятельства происшествия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный магазин сгорел в Ростовской области
Пламенем было охвачено 300 квадратных метров (подробнее)