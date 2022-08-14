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Общество14 августа 2022 11:28

В Ростовской области сгорел салон красоты

Пожар охватил здание в Каменске-Шахтинском
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Потушить возгорание удалось в 23:52.

Потушить возгорание удалось в 23:52.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Шахтинском, на улице Советской 32 Г, сгорел салон красоты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Возгорание в Лиховском микрорайоне произошло в субботу, 13 августа. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 23:31. Пламя охватило площадь 80 квадратных метров. Потушить возгорание удалось в 23:52.

Полицейские в настоящий момент уточняют все обстоятельства происшествия.

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