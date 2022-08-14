Осенью 2022 года в Таганроге восстановят троллейбусное движение

Остановить движение троллейбусов понадобилось из-за ремонта на подстанции ТП-1. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Таганроге остановленное 16 апреля текущего года троллейбусное движение будет восстановлено после завершения работ по реконструкции подстанции, сообщает администрация приморского города.

По предварительным данным троллейбусы на маршруты №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 7 планируется ввернуть в сентябре-октябре 2022 года. Пока же таганрожцы выражают свое возмущение по поводу того, что автобусов, следующих похожими маршрутами, приходится ждать достаточно долго.

Напомним, остановить движение троллейбусов понадобилось из-за ремонта на подстанции ТП-1. Троллейбусную сеть удалось переключить на подстанцию ТП-2. После этого начался ремонт, а транспорт продолжил движение без ограничений. Троллейбусы вышли на линию вовремя и не нарушили график.

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