В парке 1 Мая в Ростове установлен памятный указатель «Ростов - Нахичевань-на-Дону»

На территории современной Театральной площади проходила граница двух городов. Фото: Георгий БАГДЫКОВ.

В ростовском парке 1 Мая «Ростово-Нахичеванским обществом любителей истории, литературы и искусств» при помощи администрации парка установлен памятный указатель «Ростов — Нахичевань-на-Дону». Об этом сообщает ростовский историк и краевед Георгий Багдыков.

- Именно здесь, на территории современной Театральной площади, проходила граница двух городов − Ростово-Нахичеванская межа, - пишет краевед. - Это историческое место мы и решили обозначить памятным знаком.

По словам историка, в мировой истории трудно найти аналог такого мирного и взаимно обогащающего существования двух городов, поскольку Ростов и Нахичевань − это еще и пример нерушимой дружбы двух братских народов − русского и армянского.

- Все это общественная инициатива, - поясняет Георгий Багдыков. - Я, конечно, давно мечтал об установке подобного знака. Хочется, чтобы люди знали свою историю. Хочется также, чтобы наш город был привлекателен для туристов. Конечно, этот указатель можно было сделать и круче, но у нас таких денег нет.

Напомним, решение об объединении Ростова и Нахичевани-на-Дону в город Ростов-на-Дону было принято в декабре 1928 года административной комиссией при Президиуме ВЦИК СССР. 14 января 1929 года вышло постановление «О слиянии городов Ростова и Нахичевани-на-Дону Северо-Кавказского края в один город с присвоением ему наименования Ростов-на-Дону, о выделении города Ростова-на-Дону из состава Донского округа и перенесении центра Донского округа». Тогда же Нахичеванский район был переименован в Пролетарский.

В свое время на Ростово-Нахичеванской меже проходили народные гулянья, в которых принимали активное участие не только нахичеванцы, но и ростовцы. Особенно торжественно отмечали в Нахичевани Пасху и праздник в честь Святого Георгия.

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