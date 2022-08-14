В Ростове «Западную резиденцию» соединят двухполосной дорогой с улицей Совхозной

Вдоль дороги планируется обустроить тротуары, уличное освещение и ливневую канализацию. Фото: Сайт администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону жилой комплекс «Западная резиденция» соединят двухполосной дорогой с улицей Совхозной, сообщает городская администрация.

Администрация города наконец услышала неоднократные просьбы жителей жилого комплекса о создании безопасного пути до школы № 88 имени Якова Бакланова. Вдоль дороги планируется обустроить тротуары, уличное освещение и ливневую канализацию.

Работы по строительству дороги будут выполнены до 1 июня 2023 года, с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая результаты инженерных изысканий.

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