Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 августа 2022 16:22

В Таганроге стройфирму привлекут к ответственности за свалку

Строительная компания при ремонте дома на улице Бабушкина складирована отходы рядом
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Во время рейда инспекторы обнаружили на улице Бабушкина склад строительных отходов. Фото: пресс-служба "Чистый город".

Во время рейда инспекторы обнаружили на улице Бабушкина склад строительных отходов. Фото: пресс-служба "Чистый город".

В Таганроге сотрудники административной инспекции Ростовской области завели дело в отношении директора строительной компании за нарушение Правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что во время рейда инспекторы обнаружили на улице Бабушкина, где работники строительной компании ремонтируют дом № 52, склад строительных отходов. Мусор также размещался и рядом с местом сбора твердых коммунальных отходов, то есть вне специально отведенной зоны и без соответствующего ограждения.

В результате в отношении директора компании было возбуждено административное производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура потребовала устранить свалки на двух ростовских улицах

Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности (подробнее)