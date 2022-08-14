В Таганроге стройфирму привлекут к ответственности за свалку

Во время рейда инспекторы обнаружили на улице Бабушкина склад строительных отходов. Фото: пресс-служба "Чистый город".

В Таганроге сотрудники административной инспекции Ростовской области завели дело в отношении директора строительной компании за нарушение Правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что во время рейда инспекторы обнаружили на улице Бабушкина, где работники строительной компании ремонтируют дом № 52, склад строительных отходов. Мусор также размещался и рядом с местом сбора твердых коммунальных отходов, то есть вне специально отведенной зоны и без соответствующего ограждения.

В результате в отношении директора компании было возбуждено административное производство.

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