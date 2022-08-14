Валерий Карпин прокомментировал игру «Ростова» с «Пари НН»

Выездной матч завершился со счетом 4:3 в пользу ростовчан, игра была напряженная. Фото: Матч-ТВ.

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин остался не в восторге от проведенной его игроками 14 августа игре с командой «Парни Нижний Новгород», сообщает «МАТЧ-ТВ». Выездной матч завершился со счетом 4:3 в пользу ростовчан, игра была напряженная.

- Доволен ли я сегодняшней игрой «Ростова»? Не в восторге, мягко говоря. Не в восторге, — прокомментировал Валерий Карпин в интервью телеканалу.

Однако по результатам игры с «Пари Нижний Новгород» «желто-синие» вышли на второе место турнирной таблицы и сравнялись по очкам с лидером турнира, «Зенитом».

- 4 удара в створ и 4 гола — это везение, или везет тому, кто везет? - задался вопросом тренер. - Ну, везет тому, кто везет, да. Но бывает, что и не везет. В матче с «Динамо», например, у нас было много ударов, но мы сыграли вничью. Раз на раз не приходится. Но, слава Богу, сегодня получилось так, как получилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свежие новости ФК «Ростов»: что случилось с командой перед матчем с «Пари НН» 14 августа 2022

Рассказываем о главных событиях «Ростова» и публикуем прогноз на игру 5-го тура РПЛ (подробнее)