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Общество14 августа 2022 19:38

В Ростовской области в ДТП погибла женщина, управляющая автомобилем «Хенде Солярис»

При столкновении пострадали еще двое человек
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Водитель автомобиля «Хенде Солярис» скончалась на месте до приезда скорой помощи. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

Водитель автомобиля «Хенде Солярис» скончалась на месте до приезда скорой помощи. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

На 13-м километре автодороги «Ростов - Волгодонск» в воскресенье, 14 августа, в 8 часов вечера, произошло столкновение двух иномарок, один человек погиб, сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Как выяснили полицейские, по предварительным данным, управляя автомобилем «Мерседес», 50-летний водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Хенде Солярис» под управлением 32-летнего водителя.

Управляя автомобилем «Мерседес», 50-летний водитель выехал на полосу встречного движения. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

Управляя автомобилем «Мерседес», 50-летний водитель выехал на полосу встречного движения. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хенде Солярис» скончалась на месте до приезда скорой помощи. Также пострадали водитель «Мерседес» и 32-летний пассажир «Соляриса». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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