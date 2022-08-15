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Происшествия15 августа 2022 4:30

На трассе под Ростовом грузовик насмерть снес пешехода

Мужчина скончался до приезда медиков
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области грузовик насмерть сбил пешехода.

В Ростовской области грузовик насмерть сбил пешехода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области под колесами грузовика скончался мужчина. Об этом сообщили в отделе пропаганде ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, 15 августа около половины пятого утра на трассе «Ростов - Ставрополь». По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля КаМАЗ сбил 34-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Прибывшие к месту происшествия фельдшеры скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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