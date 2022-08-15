Донским спасателям потребовалось около шести часов для ликвидации ландшафтного пожара в Тацинском районе

Ландшафтный пожар в Тацинском районе тушили шесть часов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вспыхнувший в Тацинском районе ландшафтный пожар донские спасатели тушили порядка шести часов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным огнеборцев, пламя возникло в поселке Жирнов на улице Целинной около половины третьего дня. К шести часам вечера силами 48 спасателей и 18 пожарных машин огонь был локализован и угроза населенным пунктам миновала. А еще через два часа пожар был полностью ликвидирован.

- По уточненной информации, вследствие ландшафтного пожара уничтожено огнем два дома, повреждены частично еще три дома, два легковых автомобиля и один грузовик с прицепом, - рассказали в ведомстве.

В понедельник, 15 августа,специальная комиссия установит причины возгорания и оценит нанесенный ущерб.

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В результате пожара в Тацинском районе повреждены три дома и три автомобиля.

Возгорание тушили 48 спасателей.