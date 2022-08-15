Донские синоптики дали прогноз на предстоящую неделю с 15 по 19 августа

Дончан ждет жуткая жара и резкое похолодание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донские синоптики спрогнозировали дончанам на предстоящую неделю аномальную жару до +40 градусов, а затем резкое похолодание. Такой прогноз дали метеорологи Гидрометцентра.

Уже в понедельник, 15 августа, температура воздуха днем поднимется до +40...+42 градусов. В связи с этим сотрудники МЧС даже объявили штормовое предупреждение. ветер будет дуть с востока со скоростью 8-13 метров в секунду, но иногда порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Во вторник, 16 августа, также будет довольно жарко, столбики термометров поднимутся до отметки в +31...+33 градуса. Днем местами по области ожидаются грозовые дожди. Ветер сменит направление на юго-восточное и будет со скоростью 12-14 метров в секунду.

В среду, 17 августа, погода за окном будет облачная с прояснениями. Днем температура возрастет до +32...+34 градусов. Ветер сменится на юго-западный.

В четверг, 18 августа, весь день также будет облачно с прояснениями. Днем будет воздух прогреется до +29…+30 градусов, ночью температура опустится до +22…+23 градусов.

В пятницу, 19 августа, за окном все еще будет стоять облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем составит +31…+32 градуса, а ночью +22…+23 градуса.

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На территории донского региона будет палить настоящий летний зной.