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Общество15 августа 2022 6:24

Границу Ростовской области пересекли еще 19 тысяч жителей Донбасса

Количество прибывших в регионе зарегистрировали на пограничных пунктах пропуска
Ангелина СКИБА
В донском регионе ежедневно принимают десятки тысяч приезжих

В донском регионе ежедневно принимают десятки тысяч приезжих

Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростовскую область въехали еще более 19 тысяч человек. Об этом утром 15 августа информирует пресс-служба пограничного управления УФСБ России по региону.

За истекшие сутки на въезд через пункты пропуска границу пересекли свыше 19 тысяч граждан, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в донском регионе ежедневно принимают десятки тысяч приезжих. В основном это жители Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины.

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