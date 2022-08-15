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Общество15 августа 2022 7:00

Аквапарк на Соленом озере под Ростовом возобновит работу летом 2023 года

Сейчас новый владелец начал благоустройство площадок
Ангелина СКИБА
На территории планируют возвести крытые бассейны

На территории планируют возвести крытые бассейны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аквапарк на Соленом озере под Ростовом-на-Дону ждет реконструкция. На территории в будущем должны появиться игровые зоны, крытые бассейны, площадки для общепита и кемпинга. Место отдыха озеленят. Об этом в интервью рассказал предприниматель Роман Геворкян, передает «Город N».

- Бывшие собственники законсервировали объект. Он три года он не эксплуатировался, зарос травой, а бассейны оказались залиты подземными и дождевыми водами. Работы по благоустройству уже фактически начали. Сейчас откачиваем воду. 15 мая 2023 года планируем провести техническое открытие, 1 июня состоится полноценное открытие, - уточнил бизнесмен.

Напомним, Роман Геворкян выкупил аквапарк в июне 2022 года за 59 млн рублей. Победителю аукциона передали 8 комплексов водных аттракционов и права аренды на четыре участка под ними общей площадью 33,3 тысячи кв. метра. Также новый владелец получил летнее кафе, беседки, два торговых павильона, сети энерго-, газо- и водоснабжения, пляжное оборудование.

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