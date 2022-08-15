Аквапарк на Соленом озере под Ростовом возобновит работу летом 2023 года

На территории планируют возвести крытые бассейны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аквапарк на Соленом озере под Ростовом-на-Дону ждет реконструкция. На территории в будущем должны появиться игровые зоны, крытые бассейны, площадки для общепита и кемпинга. Место отдыха озеленят. Об этом в интервью рассказал предприниматель Роман Геворкян, передает «Город N».

- Бывшие собственники законсервировали объект. Он три года он не эксплуатировался, зарос травой, а бассейны оказались залиты подземными и дождевыми водами. Работы по благоустройству уже фактически начали. Сейчас откачиваем воду. 15 мая 2023 года планируем провести техническое открытие, 1 июня состоится полноценное открытие, - уточнил бизнесмен.

Напомним, Роман Геворкян выкупил аквапарк в июне 2022 года за 59 млн рублей. Победителю аукциона передали 8 комплексов водных аттракционов и права аренды на четыре участка под ними общей площадью 33,3 тысячи кв. метра. Также новый владелец получил летнее кафе, беседки, два торговых павильона, сети энерго-, газо- и водоснабжения, пляжное оборудование.

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