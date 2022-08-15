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Общество15 августа 2022 7:26

Синоптики: в Новочеркасске ожидается дождливая рабочая неделя

Температура воздуха к субботе опустится до +33 граудусов
Ангелина СКИБА
Дожди возможны со вторника по воскресенье

Дожди возможны со вторника по воскресенье

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики напомнили жителям Ростовской области о дождливой неделе в Новочеркасске - осадки в городе ожидаются со вторника по воскресенье, то есть с 16 по 21 августа. Такой прогноз опубликовали на портале gismeteo.ru.

Температура воздуха к субботе будет постепенно снижаться. Если в понедельник-вторник обещают от +38 до 40 градусов, то на выходных будет уже +33 градуса.

15 и 16 августа ветер может подняться до 15 м/с, потом он установиться в районе 7 м/с. При порывах ветра жителям и гостям города рекомендуют держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, легких мачт и других слабоукрепленных конструкций.

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