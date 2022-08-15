Жителей Ростовской области 15 августа ждут грозы, аномальная жара и пыльные бури

Дончан ждут грозы, жара и пылевые бури. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале новой рабочей недели донской регион накроет сильная жара, сопровождаемая грозами и пыльными бурями. Такой прогноз опубликовали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- По информации Ростовского гидрометцентра на территории области переменная облачность. Вечером местами кратковременный дождь, гроза, в остальной период без существенных осадков, - рассказали синоптики.

Днем жители некоторых районов могут попасть в пылевые бури. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, но при грозе его порывы будут усиливаться до 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет составлять +21…+26 градусов, а в северных районах и вовсе опустится до +16 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки в +34…+39 градусов. А во второй половине дня ожидается сильная жара, в связи с которой было даже объявлено штормовое предупреждение. Температура в это время поднимется до +40...+42 градусов.

Местами в северо-восточных, центральных и юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. А также в остальной части региона будет высокая пожароопасность четвертого класса.

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Температура воздуха к субботе опустится до +33 градусов.