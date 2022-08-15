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Общество15 августа 2022 7:44

В Ростове на Стачки и Нансена ограничат движение транспорта

Это сделают из-за дорожных работ и ремонта на путепроводах
Ангелина СКИБА
Проезд частично перекроют в конце августа-начале сентября

Проезд частично перекроют в конце августа-начале сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на проспекте Стачки и улице Нансена в конце августа-начале сентября ограничат движение транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

С 25 по 30 августа на Стачки будет сложно проехать в створе Медного и Водоотводного переулков, там собираются восстанавливать дорожное покрытие. Кроме того, из-за ремонтных работ частично перекроют путепровод над ж/д путями с 5 до 15 сентября.

- Также с 25 августа до 5 сентября во время восстановления деформационных швов на путепроводе по Нансена (южная), будет ограничено движение на путепроводе по Нансена и Стадионной (створ в районе Нансена), - добавили в департаменте автодорог.

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