Власти потратят 154 миллиона рублей на установку экобоксов в Таганроге

На улицах Таганрога установят экобоксы. Фото: Правительство РО

На улицах Таганрога в скором времени появятся экобоксы для сбора мусора. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже подписал распоряжение о том, что на их покупку и установку из резервного фонда бюджета региона будет выделено около 154 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

К концу года планируется купить около 800 комплектов. В их состав будут входить контейнеры для сбора твердых отходов и закрытые модули. При их помощи появится возможность обеспечить экологичный раздельный сбор мусора. Установлены комплекты будут в центре города.

- Данное мероприятие входит в дорожную карту, которая направлена на развитие Таганрога как туристического центра, - рассказал Василий Голубев.

Сейчас это только первый этап работы. В дальнейшем экобоксы разместят в 300 точках центра приморского города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области закупят крупную партию контейнеров для раздельного сбора мусора.

Их закупят более двух тысяч.