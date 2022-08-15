Единую транспортную карту планируют внедрить в Таганроге

Транспортная карта будет интегрирована в единую платежную систему региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге планируют внедрить единую транспортную карту для оплаты проезда. Этот вопрос уже обсудили в правительстве Ростовской области.

- Наша задача на ближайшее время заключается в том, чтобы создать единую транспортную карту, которая позволит оплачивать проезд на любом виде общественного транспорта. Более того, мы должны понимать, что в дальнейшем карта будет интегрирована в единую платежную систему региона, - отметил заместитель губернатора - министр транспорта Владимир Окунев.

В ближайшее время местные власти должны оформить план по распространению проездных карт для льготников.

Напомним, безналичная оплата сейчас доступна во всех трамваях города, а также на некоторых автобусных маршрутах.

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