12-летняя школьница из Новочеркасска оказалась в больнице после попадания под колеса иномарки

В Новочеркасске школьница угодила под колеса иномарки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области школьница попала под колеса иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.
Инцидент произошел в понедельник, 15 августа, около половины десятого утра в районе дома №60Б на проспекте Платовском в городе Новочеркасске. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Skoda Fabia сбила 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
В результате аварии школьница получила травмы и была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.
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