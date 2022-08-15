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Происшествия15 августа 2022 9:32

12-летняя школьница из Новочеркасска оказалась в больнице после попадания под колеса иномарки

Полиция выясняет обстоятельства аварии
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Новочеркасске школьница угодила под колеса иномарки.

В Новочеркасске школьница угодила под колеса иномарки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области школьница попала под колеса иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в понедельник, 15 августа, около половины десятого утра в районе дома №60Б на проспекте Платовском в городе Новочеркасске. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Skoda Fabia сбила 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате аварии школьница получила травмы и была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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В Ростовской области с начала года произошло уже 42 ДТП с участием велосипедистов.

Жителей Дона просят строго соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах.