Более 1 млн рублей потеряла пенсионерка из Волгодонска, поверив мошеннику

Пенсионерка произвела 17 транзакций денежных средств на счета, озвученные злоумышленником. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгодонске 76-летняя местная жительница лишилась 1 063 000 тысяч рублей, поверив телефонному мошеннику. Мужчина предложил ей получить компенсацию за лекарственные бады, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По словам потерпевшей, ей на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником судебных приставов, сообщил, ей полагается страховая компенсация за приобретенные лекарственные бады. Но чтобы получить компенсацию, необходимо совершить ряд денежных переводов.

После этого пенсионерка произвела 17 транзакций денежных средств на счета, озвученные злоумышленником. Когда же все деньги на счету закончились, а компенсация так и не пришла, волгодончанка поняла, что ее обманули.

Сейчас в возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

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